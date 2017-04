Wege zum Glück Kapitel 304

Tim schleppt sich verletzt ins ‚Cosy One'. Seine Karriere als Berufsmusiker kann er fürs Erste an den Nagel hängen. Eine Hand wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Unfallverursacherin erfährt zunächst nichts von dem Vorfall. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Eine dicke Lippe riskiert Erik, als er versucht, seinen Gläubiger aufs Ohr zu legen, während Viktoria scheinbar ungeschoren davonkommt. Genussvoll wiegt sie sich in trügerischer Sicherheit.



Koproduktion ZDF/ORF