Menschen & Mächte „Arbeiten bis zum Umfallen?“ Pensionsreform und Altersarmut

Länger arbeiten, Pensionsalter anheben, auch das der Frauen. Mehr in die betriebliche und private Vorsorge investieren um die staatlichen Kassen zu entlasten. Ein häufig gehörtes politisches Argument zur Sicherung des österreichischen Pensionssystems.

Bekämpfung der Altersdiskriminierung, der Sanktionierung von Frühpensionierungen? Doch wie sieht es am Arbeitsmarkt aus, wie mit altersgerechten Arbeitsplätzen, mit der Bekämpfung der Altersdiskriminierung, der Sanktionierung von Frühpensionierungen? Der Arbeiter Wolfgang Sagbauer meint im ORF Interview: „Die Anhebung des Pensionsalters ist politisches Kalkül um Arbeitern, die nicht so lange arbeiten können, höhere Abschläge verrechnen zu können und damit das System billiger zu machen.“ Hat er Recht?

Wie sicher sind unsere Pensionen? Wie zukunftsfit ist das österreichische System? Die Dokumentation „Arbeiten bis zum Umfallen?“ von Michael Klonfar untersucht die Wirksamkeit der Forderung eines Pensionsautomatismus vor dem Hintergrund steigender Altersarmut und Arbeitslosigkeit, der Ausweitung des Niedriglohnsektors und der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse.

Österreich hat ein sehr ausgeprägtes staatliches Pensionssystem Betriebspensionen und private Vorsorge spielen eine untergeordnete Rolle. Frauen erhalten im Schnitt etwa die halbe Monatspension der Männer. Die Durchschnittspension in der gesetzlichen Pensionsversicherung betrug 2015 für Männer etwa 1.440 Euro, für Frauen 886 Euro. Mittlerweile ist die Altersarmut nach dem Pensionsantritt bereits in der Mittelschicht angekommen, denn es gibt auch viele Beispiele wo die Differenz noch größer ist. So wird über eine Frau eines ehemaligen Bundesheerbediensteten berichtet, die den kleinen Bauernhof der Familie bewirtschaftet hat und nach einem arbeitsreichen Leben rund 200 Euro Pension erhält. „Das ist nicht gerecht“. meint sie. Die Pension ihres Mannes hingegen liegt über dem Durchschnitt. Die Gründe erläutert die Doku.

Auf der anderen Seite: Das Pensionsparadies Österreich“ mit einer Vielzahl von Privilegien in Form von opulenten Zusatzpensionen. Die Möglichkeit von Früh- oder Invaliditätspensionen, wurde und wird vor allem im staatsnahen und staatlichen Bereich stark ausgenützt. Ergebnis ist ein Pensionsantrittsalter, das deutlich unter dem internationalen, auch europäischen Schnitt liegt. Das System benötigt steigende Zuschüsse für Sonderpensionsformen und Pensionsparadiese, wie etwa das der Nationalbank. Diese Privilegien werden nun zwar nach und nach abgeschafft, doch „dem Steuerzahler könnte die Zeit bis dahin noch Kosten in der Höhe des Hypo-Alpe-Adria-Desasters bescheren“, kritisiert Sozialexperte Bernd Marin.

Lässt sich der Generationenvertrag angesichts der demographischen Entwicklung überhaupt noch aufrechterhalten? Dazu kommen auch junge Menschen zu Wort die gerade erst in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Sie rechnen nicht mehr damit, ähnlich hohe Pensionen wie ihre Eltern oder Großeltern zu erhalten. Sie stellen eher die pessimistische Frage „Werde ich überhaupt eine Pension bekommen?“ Jugendarbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben klare negative Auswirkungen auf Versicherungszeiten und Pensionshöhe der „Generation Praktika“.

Dänemark - ein Vorbild? Dort ist man schon in den 1980er Jahren von der staatlichen Pensionsvorsorge als alleinige Finanzierungssäule abgegangen und hat daneben eine sehr starke zweite Säule gebaut, die betriebliche Altersvorsorge. Ein gesetzliches System von Betriebsrenten, die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in Form von Tarifverträgen abgeschlossen werden. Gemeinsam mit einer Grundpension ergibt das für die Dänen ein recht zufriedenstellendes System. Inwiefern und in welchem Zeitraum dieses System auf Österreich umsetzbar ist untersucht die Dokumentation.

Deutschland hat in den letzten 18 Jahren sein Sozialsystem umgebaut und die Leistungen aus der staatlichen Pensionsversicherung nach und nach reduziert. Dafür wurde verstärkt auf den Ausbau der zweiten und dritten Säule, der Betriebspensionen und der privaten Altersvorsorge in Form der geförderten Riester-Rente gesetzt. In der Schwarz –blauen Koalition unter Kanzler Wolfgang Schüssel sollte ein solcher Paradigmenwechsel auch in Österreich erfolgen. Das ließ sich jedoch damals politisch nicht umsetzen. Im Vergleich mit Deutschland zeigt sich heute, dass der österreichische Weg der bessere war und so mancher deutsche Sozialpolitiker im wirtschaftlich stärkeren Nachbarland schielt neidvoll auf den kleinen Nachbarn Österreich.

Trotzdem: Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung und rasanter Digitalisierung, die den Arbeitsmarkt zur Problemzone gemacht haben und weiter machen werden bedarf es flexibler und individueller Konzepte die das Pensionssystem Zukunftstüchtig machen. Vor allem auch auf Grund der demografischen Entwicklung und der in den letzten Jahren gestiegenen Migrationsströme. Diese Konzepte zeigt Michael Klonfar in seiner Dokumentation auf.