Zeit im Bild

Neuschnee führt zu Autobahnsperren in Niederösterreich – dazu eine LIVE-Schaltung / Amtsübergabe in Niederösterreich - Johanna Mikl-Leitner folgt auf Erwin Pröll / Innenminister will höhere Strafen bei illegaler Doppelstaatsbürgerschaft / Britisches Parlament stimmt Neuwahlen zu / Sicherheitsbedenken in Frankreich vor der Wahl / Der amerikanische Flugzeugträger-Konvoi ist nun auf den richtigen Weg Richtung Nordkorea / Niedrige Gehälter spüren die Inflation stärker / 20% weniger Neuerkrankungen bei Darmkrebsfällen / Andreas Gabalier im Wiener Musikverein