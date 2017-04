ZIB 2

Offen auch das Rennen in Frankreich - vor dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl am Sonntag liegen die vier führenden Kandidaten nun offenbar nicht mehr weit auseinander, es wird sehr spannend – Dazu eine Liveschaltung nach Paris zu Daniel Vernet, dem ehemaligen Chefredakteur von Le Monde

Noam Chomsky im ZIB2-Interview

Die New York Times hat ihn einmal den „wichtigsten lebenden Intellektuellen“ genannt. Noam Chomsky, bekannt für seinen politischen Aktivismus, der mit seinem Widerstand gegen den Vietnamkrieg begann und ihn zu einer Ikone der politischen Linken und zu einem Feindbild der Rechten gemacht hat. Johannes Perterer hat ihn an der amerikanischen Eliteuniversität „Massachusetts Institute of Technology“ in Cambridge zum Interview getroffen.