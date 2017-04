heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Mit 51,4 Prozent für das Präsidialsystem endete das Referendum in der Türkei und macht somit Erdogan zum Staats- und Regierungschef. Welche Macht hat das Türkische Oberhaupt nun, und was bedeutet das für Europa und Österreich im speziellen? Diese Fragen erörtern wir heute mit unserem Innenpolitik-Chef Hans Bürger.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ständig stark verkühlt, leiden an Lungenentzündungen und Darminfekten, aber niemand kann Ihnen helfen, niemand nimmt Ihre Beschwerden ernst. So ist es einer Niederösterreicherin Jahrzehnte lang ergangen, bis man bei ihr eine seltene Krankheit feststellte.

Stargast: Fritz Karl

Unser heutiger Stargast ist bekannt aus Film und Fernsehen, ist in Oberösterreich geboren und hat von dort aus den deutschsprachigen Filmmarkt erobert. Am 7. Mai betritt er ungewöhnlichen Boden - nämlich jenen des Wiener Muskvereins. Was er dort macht erzählt er uns heute, wir freuen uns auf Fritz Karl.