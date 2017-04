Die Barbara Karlich Show Mit der Pensionierung kommt der Beziehungsstress

erlebte mit seiner überraschenden Pensionierung einen Schock, denn der ambitionierte Lehrer wollte seine Karriere gerne weiterführen. Dank seiner Frau überwand er seine Krise und ist heute überzeugt: "Die Belastungsprobe Pensionierung hat unsere Liebe zueinander nur noch gestärkt." Wenn sich Paare imn Pensionsalter trennen, findet Rudi das "jämmerlich". "Denn„wenn ich mit meiner Partnerin nicht alt werden will, brauche ich erst gar keine Partnerschaft einzugehen." Rudi ist überzeugt: "Die beste Vorkehrung, um Beziehungsstress zu vermeiden, ist viel Zeit miteinander zu verbringen - schon in jungen Jahren und im Alter erst recht."

Susi, 57, Wirtin in Pension aus Kärnten,

hat sich kürzlich von ihrem Freund getrennt. Als pensionierte Gastronomin ist Susi gerne "unter Leuten" und freute sich auf viele gemeinsame Unternehmungen mit ihrem Partner in der Pension. Ihr noch berufstätiger Exfreund hatte allerdings weder Zeit noch Lust mit der aktiven Susi mitzuhalten, worauf sie die Beziehung beendete. "Auf einmal hatte ich viel Zeit und wenig Mann", beschreibt Susi die Auswirkungen ihrer Pensionierung auf die Beziehung. Susi ist überzeugt: "Die meisten Männer in Pension kann man vergessen. Sie wollen nur noch versorgt werden." Deshalb käme für Susi nur noch ein "Freizeitpartner" in Frage.