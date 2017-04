IHRE STIMME IST GEFRAGT!

Voten Sie mit bei der Romy 2017: Katharina Böhm, die Tochter des legendären Schauspielers und Menschenfreunds Karlheinz Böhm, ist nominiert in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe“. Als Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz geht sie seit dem Jahre 2012 im Freitagskrimi "Die Chefin" auf Verbrecherjagd. Nächster Einsatz im ORF: Am 26. Mai 2017 mit der Dacapo-Folge "Versprechen".



Die Verleihung des österreichischen Publikumspreises findet am 22. April 2017 in der Wiener Hofburg statt. Moderatoren sind wie bereits im Vorjahr Katharina Straßer und Andi Knoll.

HIER GEHT'S ZUR ABSTIMMUNG