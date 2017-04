Zeit im Bild

Vorgezogene Neuwahlen am 8. Juni in Großbritannien - dazu eine Live-Schaltung nach London / Kritik nach dem Referendum – Erdogan zeigt sich unbeeindruckt - dazu eine Live-Schaltung nach Istanbul / Diskussion in Deutschland und Österreich, warum so viele Türken pro Verfassungsänderung gestimmt haben / Familienministerin Karmasin will bundesweite, einheitliche Lösungen für Herbstferien / Neuer Film über Opern-Garderobieren / Der Winter kehrt noch einmal zurück