Tatort Vergeltung

Schon der dritte Mord an einem Jugendlichen ist geschehen. Ein Serienmörder geht also um. Pikanterie der Sache: Die Opfer sind ehemalige Minderjährige, die selbst einen Mord begangen haben. Auf die gleiche Weise! Die Spur führt Moritz Eisner und seine neue Mitarbeiterin Bibi Fellner in ein Therapiezentrum, wo jugendliche Gewalttäter behandelt werden.