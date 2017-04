Frühlingshaftes und Luftiges bietet die „matinee“ am Ostermontag: Wien aus der Vogelperspektive: Wien aus der Perspektive jener Menschen, die ihren Arbeitsplatz in luftiger Höhe haben.

Von den Rauchfangkehrern, den Dachdeckern, Bauarbeitern und Kranführern, den Stephansdomsteinmetzen, die die Spitze des Turmes in Stand halten, dem Haustechniker am Ringturm und dem Mann, der am Dach des Parlaments die Fahnen hisst.

