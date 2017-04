Mord in bester Gesellschaft - Das Scheusal

Ein wichtiger Job von Wendelins Tochter Alexandra führt den besorgten Vater in die geschlossene Psychiatrie. Wendelin Winter ( Fritz Wepper ) soll dort allerdings nicht als Seelendoktor fungieren. Er nimmt die Rolle des Patienten ein und von Freiwilligkeit fehlt jede Spur!

Inhalt

Alexandra Winter frohlockt, endlich ist ihr Durchbruch zum Greifen nahe! Die Jungjournalistin soll den Serienkiller Gerd Granitzka porträtieren und kein Geringerer als Starpsychologe Konstantin Karoschek hat seine Hilfe zugesagt. Aus Karoscheks Feder stammen die Gutachten über den gefürchteten Psychopathen Granitzka. Als Papa Wendelin Winter sich in den Fall einarbeitet, beschleicht ihn aber der unangenehme Verdacht, nicht Granitzka, sondern Karoschek selbst habe die Taten womöglich in Wahrheit begangen.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)