Zu mir oder zu dir? Spritzige Beziehungskomödie

In der wunderbar komischen Beziehungskomödie von Ingo Rasper versucht die zynische Karriererfrau Christiane Paul ihrer Mitarbeiterin Iris mit allen Mitteln deren neuen Freund Christoph auszureden, der viel zu alt für sie scheint. Doch schon nach kurzer Zeit muss sie feststellen, dass Christoph so übel gar nicht ist und schließlich kommt doch alles anders, als erwartet. Die Berliner Kabarettistin Maren Koyman fährt als kühl kalkulierende Geschäftsfrau, die schließlich Amor zum Opfer fällt, zur Hochform auf und findet in Walter Sittler den idealen Gegenpart. Köstliche Unterhaltung garantiert!