Der Traum vom schnellen Geld ist für Anleger Andy Schroth zum Alptraum geworden. Während sich Finanzguru Dieter Glanz nach Südafrika abgesetzt hat, steht Schroth davor, sein Haus und seine Familie zu verlieren. Verzweifelt versucht er, an sein Geld zu kommen....

Inhalt: "Gier - Duell (Teil 2)"

Dem einst so hoch angesehenen Finanzjongleur Dieter Glanz sitzt der Fiskus im Nacken. In Südafrika hofft er, der Steuerfahndung zu entkommen. Die Auszahlung der versprochenen Renditen zögert Glanz weiter hinaus. Andy Schroth, der seine Investitionen größtenteils mit Krediten finanziert hat, bekommt berufliche wie private Probleme und verliert sogar sein Haus. Mehr und mehr erkennt Schroth, dass er wohl einem Betrug aufgesessen ist. Mit allen Mitteln versucht er, an sein Geld zu kommen.