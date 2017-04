In zwei Teilen:

Der gerissene Wirtschaftsbetrüger Dieter Glanz agiert wie ein moderner Robin Hood. Gnadenlos nutzt er die Habgier der gehobenen Gesellschaft aus. Doch die Täuschung funktioniert immer nur eine begrenzte Zeit. Bissige Gesellschaftsatire, angeführt von dem großartigen Ulrich Tukur in der glanzvollen Titelrolle.

Inhalt - Teil 1

Auf einer Party lernt Andy Schroth, Angestellter einer Immobilienfirma, den Finanzmagier Dieter Glanz kennen. Kein anderer scheint besser mit Geld umgehen zu können als er. Mit Hilfe von geschickten Investitionen will Glanz unglaubliche Renditen möglich machen. Auch Andy investiert in den neuen Freund. Jedoch bleibt die versprochene Gewinnausschüttung aus. Glanz verstrickt sich immer tiefer in ein dichtes Netz aus Lügen und seine Glaubwürdigkeit beginnt sich aufzulösen.