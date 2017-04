Felix Staudinger und Justus Erbrecht, Vorsitzende eines Hobbyfotografenvereins, sind zwar seit Jahren befreundet, konkurrieren jedoch einmal jährlich erbittert um das beste Foto.



Weniger unterhaltsam ist der Anlass der Reise nach Tansania für Robin Schmelting und ihren Mann Kai. Robin plant, dort der Testamentseröffnung ihres verstorbenen Vaters beizuwohnen, zu dem sie lange keinen Kontakt hatte. Zudem möchte Robin die Reise nutzen, um ihre Ehe zu retten. Kai betrügt sie seit Jahren und hat auch aktuell wieder ein Verhältnis. Zur ihrer großen Überraschung sind sowohl die aktuelle Liebhaberin Kais als auch Robins Bruder Steffen Frohme mit an Bord.



Der junge Offizier Florian Barner hegt einen großen Traum: Sein Herz hängt weniger an der Seefahrt als vielmehr an der Band, die er mit zwei weiteren Crewmitgliedern gegründet hat. Zufällig bemerkt Kreuzfahrtsdirektor Schifferle das große Talent der Musiker.



Koproduktion ZDF/ORF

Hauptdarsteller Sascha Hehn (Kapitän Victor Burger)

Heide Keller (Beatrice)

Nick Wilder (Dr. Sander)

Schauspieler Harald Schmidt (Oskar Schifferle)

Sonsee Neu (Robin Schmelting)

André Röhner (Kai Schmelting)

Hardy Krüger jr. (Jörg Schröder)

Dietrich Mattausch (Herbert Frohme)

Gabriel Raab (Steffen Frohme)

Heinrich Schafmeister (Justus Erbrecht)

Bernd Stegemann (Felix Staudinger)

Jonathan Kinsler (Jake)

Sonja Bertram (Larissa Zimmermann)

Buch Barbara Engelke

Regie Stefan Bartmann