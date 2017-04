Vor dem bekanntesten Ritual der römisch-katholischen Kirche, dem Ostersegen "Urbi et Orbi" des Papstes in Rom, zeigt der ORF im Rahmen der Matinee am Ostersonntag zum vierten Mal das feierliche Osterkonzert des Bach Consort Wien. Die bereits zur Tradition gewordene Konzertreihe findet heuer erneut im Stift Klosterneuburg statt.