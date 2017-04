London, Liebe, Taubenschlag Zweiteilige romantische Komödie mit Pfiff

ZUR STORY von Teil eins:

Annina Kasper (Tanja Wedhorn) hat alles, was sich eine Frau wünschen kann: tolles Aussehen, einen super Job im renommierten Londoner Goethe Institut und die Aussicht, bald die Frau von Lord William Huxley III.(Stephan Luca) zu werden. Doch vor der bevorstehenden Eheschließung muss sie noch ein kleines, aber pikantes Problem lösen: Die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Tom (Marco Girnth), den sie vor sechs Jahren in ihrem kleinen Heimatörtchen Wiemelhausen zurück gelassen hat, um in London einen Job anzunehmen. Der neue Bräutigam William weiß nichts von Tom und das soll auch möglichst so bleiben. Damit sich die Hochzeit nicht verzögert, bleibt Annina nichts anderes übrig, als eine Eilscheidung zu beantragen! Unter einem Vorwand reist sie allein in ihre alte Heimat, um Tom zu erklären, dass sie die Scheidung will.