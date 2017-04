Die Wüstenärztin

Sina, eine sensible, aber starke Ärztin, die auch in der Liebe keine Kompromisse machen will, sucht in der Beziehung zu ihrem Verlobten Dr. Marco Lenz Wahrhaftigkeit und Vertrauen. Aber diesem scheint Geld mehr wert zu sein als der ärztliche Ethos. Sina überwirft sich mit Marco und sucht einen Neuanfang in den Arabischen Emiraten. Ihre Reise in die Glitzerwelt Abu Dhabis und in die endlosen Weiten der Wüste wird zu einer Suche nach sich selbst - und die Begegnung mit dem stolzen Stammesfürsten Halid verändert ihr Leben. Nun muss sie sich entscheiden…