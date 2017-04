Die Bergretter Der Tote im Berg (1)

Ein Erdrutsch an einem Berghang setzt eine verheerende Kettenreaktion in Gang. Gleich mehrere Menschen geraten in eine missliche Situation: Am Ufer eines Bergsees begraben die Geröllmassen einen Wanderer, während am See selbst eine riesige Welle einen Bootsfahrer von Bord spült. Obwohl der Nichtschwimmer panisch reagiert, überlebt er dank der Bergretter. Für den verschütteten Ausflügler kommt aber jede Hilfe zu spät. Mit letzter Kraft weist er das Rettungsteam noch auf einen weiteren Mann hin, der angeblich im Berg gefangen sein soll. Jedoch fehlt jede Spur von dem Verunglückten.