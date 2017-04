Bewusst gesund - Das Magazin

Genussvoll- wie gesund sind Ostereier?

Was wäre Ostern ohne Eier? Für viele Menschen gar nicht denkbar. Also werden auch morgen wieder die bunt gefärbten versteckt, gesucht, gefunden und gegessen. Allerdings sehr häufig mit schlechtem Gewissen, wegen des „Cholesterins“… Doch frische Hühnereier sind weit besser als ihr Ruf und enthalten auch wichtige Nährstoffe und Vitamine. Bewusst gesund hat vor der großen Eiersuche bei einer Ernährungsexpertin nachgefragt was am Ei gesund ist und vor allem wie viele man davon essen darf.



Gestaltung: Steffi Hawlik