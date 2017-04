ZIB

Militärische Machtdemonstration in Nordkorea / Immer mehr Opfer nach US-Bombenangriff in Afghanistan / Zehntausende bei Kreuzweg in Rom / Neues Bekennerschreiben nach Anschlag auf Borussia-Dortmund-Bus / Endspurt im Wahlkampf in der Türkei / Meldestelle für Hass-Postings kommt noch vor dem Sommer / AUA setzt auf Flüge in die USA / Festival der Straßenkunst in München