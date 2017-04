In der vorerst letzten Folge muss Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) den Mord an einen schwangeren Teenager klären. Verstärkung erhält er bei seinen Ermittlungen vom jungen IT-Spezialisten Lennard Wandmann – dargestellt von Thimo Meitner, der zum Kripo-Team der Münchner Mordkommission in dieser Staffel neu dazugestoßen ist: schrullig, ordnungsliebend, anstrengend – aber ein Genie auf seinem Gebiet, der den Kommissaren Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Tom Kupfer (Ludwig Blochberger) bei komplexen Recherchen und kombinatorischen Herausforderungen behilflich ist.