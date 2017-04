Stilsicher inszenierter, wendungsreicher Thriller nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Viggo Mortensen und Kirsten Dunst umgibt als mondänes Touristen-Paar ein mysteriöses Geheimnis. Eine Leiche in ihrem Athener Hotel zwingt sie zur Flucht. Oscar Isaac ('Inside Llewyn Davis') soll ihnen dabei trickreich helfen. Spannende Unterhaltung vor großartiger griechischer Kulisse!

In der Romanadaption von Regiedebütant Hossein Amini wird der Zuseher auf eine, wie einem Touristenprospekt der 1960er Jahre entsprungenen, Zeitreise nach Griechenland entführt und kann genüsslich den drei Hauptakteuren Viggo Mortensen, Kirsten Dunst und Oscar Isaac dabei zusehen, wie sie von einem Schlamassel ins andere geraten - und dabei stets todschick gekleidet sind. Der Titel des Krimis von Patricia Highsmith bezieht sich auf den römischen Gott Janus und spiegelt die Lügereien und Betrügereien wieder, die schließlich in Eifersucht, Abhängigkeit und Gewalt münden. Elegante Krimikost für Highsmith-Gourmets!

Inhalt

Athen, 1962. Der aus Amerika stammende Trickbetrüger Rydal Keener verdient sich mit Stadtführungen seinen Lebensunterhalt. So lernt er eines Tages auf der Akropolis das mondäne Ehepaar Chester und Colette MacFarland kennen. Einerseits hat Chester eine verblüffende Ähnlichkeit mit Rydals Vater, andererseits ist Colette eine äußerst attraktive Frau, zudem scheint das Paar ein mysteriöses Geheimnis zu umgeben. Als Rydal die beiden im Hotel besucht, kommt ein Leichnam ins Spiel und sie ergreifen zu dritt die Flucht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Viggo Mortensen (Chester MacFarland)

Kirsten Dunst (Colette MacFarland)

Oscar Isaac (Rydal Keener)

Daisy Bevan (Lauren)

Omiros Poulakis (Niko)

David Warshofsky (Paul Vittorio)

REGIE UND DREHBUCH

Hossein Amini

KAMERA

Marcel Zyskind

MUSIK

Alberto Iglesias

STORY

Patricia Highsmith (Roman)