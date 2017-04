heute konkret

Krankenhauskeime – eine unterschätzte Gefahr?

Jeden Tag sterben in Österreich zwölf Menschen an einer Infektion durch Krankenhauskeime, rechnet die Österreichische Gesellschaft für Krankenhaushygiene hoch. Ein Drittel bis zur Hälfte aller Fälle könnte verhindert werden, wenn die Hygienemaßnahmen konsequent umgesetzt würden. Wird Krankenhaushygiene in Österreichs Spitälern nicht ernst genug umgesetzt? „heute konkret“ thematisiert Kritikpunkte, Gesetzeslage und Lösungsansätze. Wir berichten über das Schicksal einer jungen Frau, die nach einem Skiunfall mit Spitalskeimen infiziert wurde und ein Informant, der beruflich selbst im Gesundheitsbereich tätig ist, schildert, was er als Patient erlebt hat. Im Studio zu Gast: Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der Österreichischen Patientenanwälte.

