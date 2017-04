heute leben

Türkei Referendum | Immer mehr entscheiden sich für Zivildienst | 20 Jahre Frauenvolksbegehren | Dämmen mit Stroh | Ultraschall gegen Varroamilbe | Schloss Pfaffstätt | Backen: Osterpinze | Kirchenarchitektur nach dem Sonnenaufgang | Karfreitag für Altkatholiken

Türkei Referendum Am kommenden Sonntag findet in der Türkei das umstrittene Verfassungsreferendum statt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will über ein Präsidialsystem abstimmen lassen. Auch mehr als 108.000 Türken in Österreich sind stimmberechtigt. Live im Studio analysiert der türkischstämmige Soziologe Kenan Güngör, wie sich die Türken in Österreich in dieser Sache verhalten und erzählt über die Stimmung und Lage in der Türkei im Vorfeld der Abstimmung.

Immer mehr entscheiden sich für Zivildienst Der Zivildienst wird immer beliebter. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 15000 junge Männer für den Dienst ohne entschieden. Soviele wie noch nie zuvor. Am beliebtesten ist der Rettungsdienst. Unser Reporter Jan Matejcek hat heute zwei Zivildiener beim Roten Kreuz besucht.

20 Jahre Frauenvolksbegehren Am 14. April 1997 also heute exakt vor 20 Jahren endete die Eintragungsfrist für eines der erfolgreichsten Volksbegehren der zweiten Republik - dem Frauenvolksbegehren. Von den 11 Forderungen des Referendums, das immerhin 650.000 Menschen unterschrieben haben, sind die meisten noch offen. Diese politische Untätigkeit hat die wirtschaftliche Situation von Frauen natürlich nicht verbessert - im Gegenteil: Österreich ist statistisch betrachtet gleichstellungspolitisches Entwicklungsland.



Studiogast: Barbara Klein - sie ist nicht nur "frauenbewegte" Intendantin des Kosmos Theaters in Wien, sondern war auch eine Mitinitiatorin des damaligen Frauenvolksbegehrens

Dämmen mit Stroh Üblicherweise werden Häuser mit Platten aus Kunststoff gedämmt, dabei gibt es aber auch Alternativen wie Schafwolle, Zellulose, Hanf, oder Stroh. Aus Holzmangel wurde in den USA erstmals Stroh als Dämmmaterial verwendet. Mittlerweile fasste diese Technik auch in Europa Fuß. 80 Strohhäuser stehen allein in Deutschland und 2012 wurde in der Schweiz ein Hotel eröffnet, das komplett mit Strohballen isoliert wurde. Auch eine Vorarlberger Firma arbeitet erfolgreich mit Stroh als Dämmmaterial.



Ultraschall gegen Varroamilbe Das Bienensterben sei mittlerweile besorgniserregend, sind sich die Imker einig. Neben den schlechten Wetterbedingungen im vergangenen Jahr, setzen vor allem Milben den Bienen zu und lassen ganze Völker sterben.

Salzburger Imker setzen auf eine neue Ultraschalltechnik im Kampf gegen die Varroamilbe.

Schloss Pfaffstätt Nicht immer sind es noble Familien mit einem jahrhundertealten Stammbaum, die auch heute noch das Familienschloss bewohnen und bewirtschaften. Vor allem große Familien erkennen, dass der Erwerb eines historischen Gemäuers aus längst vergangenen Zeiten zum Preis eines komfortableren Einfamilienhauses ganz große Vorteile bietet, wie die Jakobs auf Schloss Pfaffstätt in Oberösterreich.

Backen: Osterpinze Heute gibt es in unserer Backstube ein traditionelles Ostergebäck: eine Osterpinze die uns unsere Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer heute frisch zubereitet.

Kirchenarchitektur nach dem Sonnenaufgang Mittelalterliche Kirchen wurden nicht rein nach Flächenwidmungsplänen sondern gezielt nach der aufgehenden Sonne – nach Osten – ausgerichtet. Bei manchen Kirchen wurden das Kirchenschiff und der Altar ganz bewusst an verschiedenen Tagen vermessen, um damit symbolisch die unterschiedliche Bedeutung dieser beiden Räume architektonisch fest-und für immer einzuschreiben. In der Stiftskirche von Heiligenkreuz etwa ist das Kirchenschiff auf den Sonnenaufgang des Palmsonntags 1133 und der Altar auf den Sonnenaufgang des Ostersonntags 1133 ausgerichtet. In „heute leben“ zeigt der Baumeister, der das bewiesen hat, wie man diesen Feinheiten auf die Spur kommt. Der Abt des Klosters erklärt, welche Bedeutung diese Ostung der Stiftskirche und das Licht im Allgemeinen für die Spiritualität und die Atmosphäre haben.

Karfreitag für Altkatholiken Ostern ist das wohl wichtigste Fest des Christentums. Doch viele denken nur an den Osterhasen und Geschenke. Wir haben heute den Bischof der Altkatholischen Kirche Österreichs Dr. Heinz Lederleitner zu Gast, der uns die Bedeutung von Ostern erklären wird.