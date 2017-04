Mit der Gemeinde feiern Landessuperintendent Thomas Hennefeld und Pfarrerin Naemi Schmit-Stutz

"Der Karfreitag liegt quer zu unserem Leben, will nicht hineinpassen in unser Koordinatensystem" - meint Thomas Hennefeld, Landessuperintendent der Evangelisch-reformierten Kirche in Österreich. Der Karfreitag liegt quer zu den Werten, nach denen unsere Gesellschaft funktioniert: Erfolg, Anerkennung, Durchsetzungsvermögen, Macht, Geltung, Profitstreben. "Mein Gott, warum hast du mich verlassen", schreit Jesus am Kreuz. Was für ein Gott - ein allmächtiger Gott? - der nicht dreinschlägt sondern ohnmächtig am Marterpfahl hängt? Ein Skandal? Ein Skandal bis heute in einer Welt, immer noch voller Marterpfähle? Drängende Fragen, um die es im Karfreitagsgottesdienst aus der Zwinglikirche gehen wird.

