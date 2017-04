Universum Das Moor

Zauberhafte Moorlandschaften

Die in HD produzierte „Universum“-Dokumentation „Das Moor“ von Jan Haft zeigt am Freitag, dem 14. April, um 12.15 Uhr in ORF 2 die Lebenskraft und Faszination der letzten europäischen Moore und gibt in ausdrucksstarken Bildern Einblick in die spektakuläre Mikrowelt dieser besonderen Landschaft.



Moore liegen heute wie kleine Inseln in unserer Kulturlandschaft. Es sind letzte Reste einer Natur, die vor 10.000 Jahren weite Flächen Europas prägte. Während sich das Landschaftsbild seit dieser Zeit fast überall in Mitteleuropa stark veränderte, erlauben die wenigen Moore, die der Trockenlegung und Abtorfung entgingen, einen Blick in eine längst vergangene Zeit.



Die Natur im Moor wartet mit zahllosen Überraschungen auf: Es scheint, als wären die bizarrsten und farbenprächtigsten Vertreter der heimischen Fauna und Flora im Moor zu Hause. Hier leben Pflanzen, die Tiere fressen – und grellbunte Pilze, die Pflanzen aussaugen. Und zwischen all den geheimnisvollen Gewächsen wirkt die Balz der Doppelschnepfen wie ein Tanz von Elfen. Märchenhaft erscheinen auch die anderen, wenig bekannten Moorbewohner wie Moosjungfer, Wasserralle oder Federgeistchen. Andere Tiere, die die hier leben, sind dagegen keine Fremden – etwa Kreuzotter, Birkhuhn, Reh und Kranich: Dennoch, wer kann von sich schon behaupten, jemals den Schlupf eines Kranichkükens beobachtet zu haben? Für diesen Film war die Kamera ganz nah dabei!