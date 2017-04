Weißblaue Geschichten Die Heimatorgel / Der letzte Wille

Über das Glück im Pech und das Pech im Glück erzählen die beiden Episoden der Weißblauen Geschichten: Pech scheint Hochwürden Anselm mit seiner Kirchenorgel zu haben, denn die pfeift im wahrsten Sinne des Wortes schon aus dem letzten Loch und bedürfte dringend einer Reparatur. Aber wie soll er die aufwändige Renovierung bezahlen, wenn die Kasse leer und die Aussicht gering ist, sie zu füllen? Doch der junge Organist Vinzenz hat eine Idee, Abhilfe zu schaffen. Vertrackter scheint die Situation der Erben von Alfons Gebauer. Kurz nachdem sie den alten Mann in aller Eile gebraben haben, kommt ein Brief von der Lottogesellschaft: Onkel Alfons hat gewonnen. Doch wo zum Kuckuck ist der Lottoschein? Er wird doch nicht etwa gar im Anzug stecken, in dem man Alfons Gebauer begraben hat? Da ist guter Rat wirklich teuer.

Koproduktion ZDF/ORF