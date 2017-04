Zum Kinostart v. 'Abgang mit Stil' am 14.4.2017:

Neuer Film mit Michael Caine im Kino

Als gefrusteter Pensionist will Michael Caine mit seinen beiden Freunden Morgan Freeman und Alan Arkin die Bank ausrauben, die für ihre Verluste im Pensionsfonds verantwortlich ist. Zach Braffs dritte Film-Regiearbeit "Abgang mit Stil" startet heute, am 14. April 2017 in den österreichischen Kinos.