Mit dem Wohnmobil auf zur Nordseeküste - Herz, was willst du mehr! Privatdetektiv Matula verschlägt es allerdings bloß beruflich in die Gegend. Er soll klären, wie eine Uniprofessorin ums Leben kam. Tatsächlich gestalten sich die Ermittlungen alles andere als vergnüglich. Ganzer Körpereinsatz ist gefragt und stahlharte Nerven! Genau der richtige Mix für einen schlauen Haudegen wie Matula (Claus Theo Gärtner) in Bestform.