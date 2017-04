Eco

*Städte, Thermen, Natur: mit Ostern beginnen die Kurzurlaube



*Facebook gegen Google: so raffiniert werben sie um Kunden



*Spinat aus Österreich: der grüne Exportklassiker

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Städte, Thermen, Natur: mit Ostern beginnen die Kurzurlaube Ein Städtetrip nach Paris, ein Kulturwochenende in Salzburg, ein Wellness-Wochenende in der Steiermark - Kurzurlaube sind gefragter denn je. Die Österreicher fahren gerne weg - das machen sie häufiger und kürzer als früher. Die Devise lautet: kurz aber fein. Für die wenigen Tage will man umso mehr Komfort. Für ein verlängertes Verwöhn-Wochenende in der Wachau mit Gourmetabendessen gibt man gerne 300 Euro aus, für einen 3-tägigen Thermenaufenthalt in einem 4-Stern-Hotel legt man gut 800 Euro ab. ECO zeigt die Urlaubs-Vorlieben der Österreicher und die Profiteure des Kurztrip-Trends. Bericht: Christina Kronaus, Emanuel Liedl

Facebook gegen Google: so raffiniert werben sie um Kunden Sie sind die Giganten im Internet, an denen keiner vorbeikommt: Facebook und Google. Die Suchmaschine Google punktet mit nützlichen Services, die Social-Media-Plattform Facebook lädt zum Zeitvertreib ein und vernetzt Menschen. Beide Internet-Riesen kämpfen um die lukrative Internet-Werbung. Wie teilen sich Facebook und Google den lukrativen Werbemarkt auf? Was sind die neuesten Trends am milliardenschweren digitalen Anzeigemarkt? ECO macht transparent, mit welchen raffinierten Methoden wir umworben werden. Bericht: Hans Wu

Spinat aus Österreich: der grüne Exportklassiker Alle Jahre wieder explodiert vor Ostern der Spinatkonsum der Österreicher. Wie das Amen im Gebet gibt es am Gründonnerstag Spinat mit Spiegelei und Erdäpfelschmarrn. Abseits der Karwoche mausert sich allerdings das farbenfrohe Grünzeug regelrecht zu einem Trendgemüse. Neuartige Tiefkühl-Gerichte und Smoothies kurbeln den Absatz an. Was nur wenige wissen: Spinatprodukte aus dem niederösterreichischen Marchfeld sind ein Exportschlager. In Frankreich fahren Gourmets auf österreichischen Bio-Spinat ab. Eine alte Fastenspeise erlebt eine wundersame Verwandlung. Bericht: Georg Ransmayr