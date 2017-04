Reisezeit - Kurztrip Kopenhagen

Destinationen rund um die Welt - ideal für einen Kurzurlaub

Kopenhagen, die Hauptstadt von Dänemark, ist eine der Stationen der Ostsee-Kreuzfahrt. Die Stadt ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes, Sitz des Parlamentes, der Regierung und des Königshauses. In Schloss Amalienborg lebt die Königin, und um 12 Uhr mittags gibt es die Wachablöse der Garde. Dieses Schauspiel ist, ebenso wie das Wahrzeichen der Stadt die Kleine Meerjungfrau, ein beliebtes Fotomotiv für die Touristen.

Die Einkaufstrassen Strøget und Strædet bilden mit über einem Kilometer die längste Fußgängerzone Europas. Kopenhagen ist am Festland am besten mit dem Fahrrad zu erkunden, zu Wasser sollte man eine Bootsrundfahrt durch die Kanäle der Stadt machen und sich von der ständig ändernden Kulisse von alt und neu bezaubern lassen. Auch die Königliche Oper, dem Staat von einer Stiftung gespendet, steht an prominenter Stelle direkt am Meer. Und zurück an Bord endet der Abend mit einer Zaubershow im großen Theatersaal.