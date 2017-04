heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Bereits mehrfach haben wir in unserer Sendung vor Abo-Fallen im Zusammenhang mit Routenplanern im Internet gewarnt. Aktuell wird von einem Anbieter mit der Pfändung von Hab und Gut gedroht, wenn man nicht mehrere hundert Euro bezahlt. Ein Bericht von Markus Waibel.

Werbefahrten

Sind die Ramschverkäufe beim Gratis-Schnitzel „ausgestorben“? Sie haben „heute konkret“ jahrelang beschäftigt: die dubiosen "Kaffee- oder Werbefahrten". Private Haushalte – vor allem Pensionisten - sind dabei massenhaft per Post angeschrieben worden, sie hätten bei einem Preisausschreiben gewonnen. Doch der vermeintliche Hauptgewinn, der in der Regel bei einem geselligem Ausflug überreicht werden sollte, hat sich stets als penetrante Werbeveranstaltung entpuppt, die nur ein Ziel hatte: dem meist älteren Publikum völlig überteuerten Ramsch anzudrehen. Konsumentenschützer beobachten nun, dass die Zahl dieser Werbefahrten drastisch zurückgegangen sei – aber was kommt als nächste Abzocke auf die Konsumenten zu?

Onka Takats berichtet.