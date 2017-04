Die Barbara Karlich Show Arbeit schützt nicht vor Armut

Armut bedeutet in vielen zentralen Lebensbereichen stark eingeschränkt zu sein und sie ist kein Schicksal, dass Menschen vorbehalten ist, die am Rand der Gesellschaft leben. Regelmäßige Erwerbstätigkeit sollte davor schützen, meint man, doch bereits 300 000 Menschen in Österreich gelten als "Working Poor", das heißt: sie leben an oder unter der Armutsgrenze, obwohl sie berufstätig sind.