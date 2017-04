Autofocus Cocoonig Deluxe

Immer öfter fällt auch in der Automobilbranche der Begriff Cocooning: Der Autofahrer will sich in sein Auto zurückziehen können und die Umwelt um sich vergessen. Individualisierung ist hier das Zauberwort. Neben den klassischen Ausstattungsoptionen für die Masse setzen einige Premiumhersteller sogar auf werksinterne "Abteilungen", die spezielle Kundenwünsche umsetzen. Und da gibt´s keine Limits: Vom schusssicheren Glas bis hin zum eigenen Champagner-Kühlschrank.