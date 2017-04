Bei einer Sitzung, wo es um den Wechsel des Standortes der Produktion nach Ungarn geht, legt Thomas Stickler sich mit der Geschäftsführung an und wirft seinen Job hin. Als er zu Hause seine Ehefrau in flagranti mit einem Liebhaber erwischt, sieht er für sich die Notwendigkeit, sein Leben und seine Zukunft zu überdenken. Dazu kehrt er in seinen Geburtsort Rust und in sein Elternhaus, den Gasthof Stickler, zurück. Die Wiedersehensfreude mit seinen Eltern Edi und Hermine, seiner Schwester Andrea und deren Gatten Georg sowie mit Claudia, einer ehemaligen Geliebten, wird durch ein plötzliches, tragisches Ereignis zerstört.........

Koproduktion ORF/ARD

Hauptdarsteller Harald Krassnitzer (Thomas Stickler)

Susanne Michel (Claudia Plattner)

Katharina Stemberger (Andrea Plattner)

Stefan Fleming (Georg Plattner)

Britta Hammelstein (Anna Stickler)

Achim Schelhas (Paul Plattner)

Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell)

Christine Ostermayer (Hermine Stickler)

Schauspieler Carin C. Tietze (Johanna Stickler)

Heinrich Schweiger (Eudard Stickler)

Andreas Maria Schwaiger (Thorsten Schmidt)

Frank Hoffmann (Vorsitzender)

Susa Juhasz (Elisabeth Horvath)

Michael Schönborn (Siegfried Knopf)

Branko Samarovski (Blasius Schmalzl)

Kristina Bangert (Sekretärin)

Buch Peter Mazzuchelli

Regie Holger Barthel