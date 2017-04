heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Drohnen aus dem Supermarkt

Sie sind klein, preisgünstig, leicht zu bedienen und machen Spaß: Drohnen werden in Österreich auch im privaten Gebrauch immer beliebter. Schätzungen zufolge gibt es bereits um die 50.000 bis 100.000 Stück - Tendenz stark steigend. Die Fluggeräte in allen Größen und Preisklassen gibt es mittlerweile nicht nur in Fachgeschäften, sondern auch schon beim Diskonter um die Ecke. Nicht ganz so einfach wie der Kauf sind die gesetzlichen Regeln rund um den freizeitlichen Flugspaß. Hier herrscht nach wie vor viel Verwirrung. Benedict Feichtner klärt auf: