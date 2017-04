WELTjournal + Erdogan - ein Präsident spaltet sein Volk

Seine Anhänger feierten Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch vom Sommer als Retter der Demokratie und sehen die Massen-Verhaftungen als gerechtfertigt an. Auch in Deutschland und Österreich sind tausende Türken für Erdogan auf die Straße gegangen, um ihm ihre Treue zu demonstrieren.



Wer ist dieser Mann, der im Westen als autoritärer Despot gilt und doch von der Mehrheit der Türken verehrt wird? Was fasziniert Millionen Türken an ihm und seiner Partei AKP? Das WELTjournal+ spricht mit Anhängern und Kritikern, mit Weggefährten und Biografen des umstrittenen türkischen Präsidenten.