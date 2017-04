heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Was wäre Ostern ohne Ostereier? Immer mehr Leuten ist nicht wichtig möglichst viele bunte Eier zu haben, sondern auch zu wissen woher sie kommen. Unser Kollege Jan Matejcek hat sich gedacht - warum dann nicht gleich aus dem eigenen Garten? Er besucht heute einen Bio-Hühnerbauern um sich zu erkundigen was man für eine Grundausstattung zur Hühnerhaltung braucht.

Alte, teilweise schon fast vergessene Osterbrauchtümer erleben eine Renaissance. Wir haben schon über Fastentücher berichtet, die in der Fastenzeit die Kreuze und Hochaltäre verdecken, oder über Osterkrippen, die die Leidensgeschichte Jesu darstellen. In ein paar Vorarlberger Kirchen werden für den Karfreitag Heilige Gräber aufgestellt, die teilweise viele Jahre auf Dachböden verschollen waren.

Beim Blech- und Holzblas-Instrumentenbauer

In der klassischen Musik oder in der gehobenen Volksmusik werden hochwertige Musikinstrumente vorausgesetzt, die letztlich zum perfekten Klangerlebnis führen. Das beginnt schon bei der professionellen Herstellung von Instrumenten, die noch immer in Handarbeit gefertigt werden. Wir haben im Salzburger Land einen Blechblasinstrumentenbauer besucht, der sein Handwerk versteht und der auch die eine oder andere Tuba wieder gerade biegt.