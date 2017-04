Die Barbara Karlich Show Wer die kalte Schulter zeigt, wirkt anziehend

Beim Kennenlernen agieren manche Menschen sehr offenherzig. Wenn sie ihr Gegenüber anziehend finden, zeigen sie das unverblümt und laufen so Gefahr abgewiesen zu werden. Andere wiederum geben sich verschlossen und abweisend, weil sie überzeugt sind, das Interesse des Anderen damit umso sicherer zu erwecken

ist davon überzeugt, dass Männer distanzierte Frauen bevorzugen. "Willst Du gelten, mach´ dich selten", ist ein Motto, das Franzi unterschreiben könnte. "Denn alles, das man sich erkämpfen muss, weiß man auch mehr zu schätzen." Franzi hat das Spiel mit dem Rarmachen perfektioniert. Als wählerische Mitvierzigerin hält sie sich in ihrem Singledasein strikt an Regeln. "Einem Mann sofort zurückzuschreiben ist für mich undenkbar. Er soll sehen, dass ich eine beschäftigte Frau bin." Von ihrem Sohn hat sie gelernt, das Spiel mit der sexy Arroganz auch über ihr Profilfoto zu spielen. "Und er hatte recht! Kaum habe ich mein lächelndes Foto gegen ein distanzierteres getauscht, haben mich wesentlich mehr Männer kontaktiert."

Anita, 44, Büroangestellte aus Niederösterreich,

hat das "Gummibandprinzip" in ihrer letzten Beziehung besonders gut kennengelernt und das Band nun zum Schnalzen gebracht, als sie ihre eineinhalbjährige On-Off-Beziehung beendet hat. "Denn in dieser musste ich nicht nur über meinen moralischen Schatten springen, mit dem traditionellen Beziehungskonstrukt abschließen und andere Sexualpartnerinnen meines Freundes akzeptieren, sondern auch bemerken, dass ich immer dann interessant für meinen Freund war, wenn ich zu ihm auf Distanz gegangen war. Er war ein 'Wilderer' und stellvertretend für alle Männer hat er sich aufs 'Spielen, Jagen und Erobern' konzentriert." Anita selbst gibt sich immer authentisch, beobachtet aber bei einer guten Freundin, wie gut das Zeigen der 'kalten Schulter' funktionieren kann. Doch leider schaffte ich es nicht so ganz. Sobald mich ein Mann interessiert, kann ich sie nicht anders, als ihm meine Herzlichkeit zu zeigen."