ZIB 2

Eine Festnahme und offene Fragen nach dem Dortmund-Anschlag

Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wird das Spiel gegen AS Monaco am Abend nachgeholt. In der ZIB 2 Live-Berichte aus Dortmund. Zu möglichen Tätern ist Georg Mascolo (Leiter Recherchenetzwerk NDR, WDR, "Süddeutsche Zeitung") im Studio.