heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Radfahrer und Verkehrssicherheit

Jeder sechste ÖsterreicherInnen nutzt das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel, zum Beispiel am Weg in die Arbeit. Und in der Freizeit zählt Radeln überhaupt zu den beliebtesten Sportarten. Aber vor allem in den Städten wird der Platz immer enger. Konflikte zwischen Fußgängern, Auto-Lenkern und Radlern häufen sich. Ellbogentechnik und aggressives Verhalten ersetzen dann meist defensives und an die Straßenverkehrs-Ordnung angepasstes Fahren. Ja dürfen denn die Radfahrer alles, hört man dann oft von Autofahrern, aber immer öfters auch von Fußgängern. Welche Regeln und Gesetze auch für Pedalritterinnen und Ritter gelten, berichtet Vanessa Böttcher.