Süßes zu Ostern | Kunststoff aus Pflanzen | Universum: Die wunderbare Welt der Affen – Superhirne | Garnelen aus Tirol | Kochen: Osterschinken in Krensauce | Wein & Handel | Traditionelles Spargelfest | Society: Isabella Großschopf | Alfons Haider und Gregor Glanz singen Musical | Stargast: Veronika Polly

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

1941 päsentierte der legendäre Automobilhersteller Henry Ford ein Auto, bei dem wesentliche Teile aus Pflanzen-Kunststoff waren. Es ging nie in Serie, aber dafür in die Geschichte ein: Das Hanf Auto. Heute experimentiert man intensiv mit Kunststoff aus Pflanzen. Denn bisher ist der wichtigste Rohstoff für Plastik das Erdöl, das wird irgendwann ausgehen. Pflanzen wachsen nach. Kunststoff aus Pflanzen gehört schon zu unserem Alltag, meist wissen wir es aber nicht.

Mundhygiene, der Gang in die Apotheke - wer glaubt, dies seien Fähigkeiten, zu denen nur der Mensch fähig ist, liegt falsch. Affen verfügen über verblüffende Fertigkeiten, sie sind uns Menschen in ihrer intellektuellen Entwicklung viel näher als bisher angenommen.

Fangfrische Garnelen diesmal nicht aus Thailand oder China, sondern - aus Tirol. Ganz ohne Chemie werden sie von zwei Großcousins in Hall gezüchtet. In einer eigens konstruierten Anlage wachsen die sogenannte White-Tiger-Garnelen absolut biologisch ohne Zugabe von Medikamenten heran. Schon jetzt gibt es jede Menge Interessenten, aber noch läuft das Ganze im Testbetrieb.

Wenn Wein auf Reisen geht, geschieht das nicht ohne Grund. Vor allem für Menschen aus dem westlichen Österreich ist es nicht so einfach möglich zum nächsten Weinbauern zu fahren. Trotz der Distanz bleibt die Gemütlichkeit und menschenverbindende Aufgeschlossenheit nicht auf der Strecke, denn zwischen Weinbauern und Weingenießern stehen oft Weinhändler, die so manch erlesenen Tropfen unter die Leute bringen.

Traditionelles Spargelfest

Es ist Spargelzeit und nirgendwo wird dieses Gemüse so gefeiert wie im Raum Deutsch-Wagram in Niederösterreich. Sogar eine eigene Spargelrepublik wurde dort ausgerufen. So feiert man dort auch regelmäßig Spargelfeste, wie gestern, da lud man zur Maria Theresia Spargelgala.