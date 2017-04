Die Barbara Karlich Show Zufluchtsort Arbeit: Zu Hause ist es zu anstrengend

Familienleben kann manchmal ziemlich anstrengend und nervenaufreibend sein. Der Arbeitsplatz bietet sich da für so manchen als idealer Ort an, um Erwartungen von Partner/in und Kindern zu entfliehen und Diskussionen aus dem Weg zu gehen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.

Reinhard, 62, Autohändler in Pension aus Niederösterreich,

weiß aus erster Hand wie es ist, wenn man sich vor der Familie in die Arbeit flüchtet. Mit seiner Frau und seiner Tochter kommunizierte er oft nur über die Gegensprechanlage und wich so anstehenden Konflikten aus. „Ich bin so aufgewachsen und sah deshalb als junger Mann keinen Fehler darin. Heute ist das anders! Meine Prioritäten haben sich verändert und ich appelliere an alle jungen Menschen nicht dieselben Fehler zu machen wie ich."