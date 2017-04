Mein liebster Alptraum ("Mon pire cauchemar") Charmante Gesellschaftskomödie aus Frankreich

Wie ein Tornado stürzt der ungehobelte Handwerker Benoît Poelvoorde in das Leben der gutsituierten Galeristin Isabelle Huppert und deren Lebensgefährten André Dussolier und lässt keinen Stein auf dem anderen...

In der herrlich überdrehten Komödie der luxemburgischen Regisseurin Anne Fontaine ("Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft") trifft Isabelle Huppert als unterkühlte Galeristin Agathe auf Naturgewalt Patrick (Benoît Poelvoorde - "Nichts zu verzollen"), der mit seinem vulgären Machogehabe ihre heile gutbürgerliche Welt aus den Fugen hebt. Mit Lebensgefährte François (André Dussolier) und ihrem gemeinsamen Sohn Adrien wohnt sie in einem dieser schicken Pariser Altbauwohnungen, die vom gutbürgerlichen und zweifelsohne exquisiten Geschmack ihrer Bewohner zeugen. Patrick hat bereits einschlägige Knasterfahrung, lebt jetzt von Hilfsarbeiterjobs und wohnt mit seinem kleinen Jungen in einem Lieferwagen.