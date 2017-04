Wege zum Glück Kapitel 300

Patrizia hat sich in Selbstmordabsicht an Nikos Grab begeben. Gerade noch rechtzeitig kann Daniel sie von ihrem Vorhaben abbringen. Er ist fest davon überzeugt, dass Patrizia ihre Probleme in den Griff kriegen kann. Auch Julia ist dieser Meinung. Für sie ist missionarischer Eifer allerdings fehl am Platz. Um einen erfolgreichen Entzug zu machen, muss Patrizia aus eigenem Antrieb handeln. Ein Sinneswandel bahnt sich bei Paula an.



