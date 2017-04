kreuz und quer Im Angesicht des Todes

Es grenzt an ein Wunder, dass der syrische Pater Jacques Mourad noch lebt: im Mai 2015 von Dschihadisten aus dem syrischen Kloster Mar Elian verschleppt, verbrachte Pater Jacques Mourad 84 Tage in einem Verlies in der IS Hochburg Rakka. Ständigen Todesdrohungen und Scheinexekutionen ausgesetzt, sollte er nicht freiwillig zum Islam konvertieren, überlebte er diese Folter gerade durch seine Hinwendung zum Gebet. Ausgerechnet sein Engagement für ein friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen war es, das ihn zur Zielscheibe der militanten Islamisten machte. Denn sein Kloster Mar Elian in Karjatain galt nicht nur als Zentrum christlich-islamischen Dialoges, sondern war zuletzt auch Zufluchtsstätte für Flüchtlinge. Dass ihn seine Peiniger dennoch nicht töteten, verdankt er Muslimen, die ihm zur Flucht aus seiner IS Gefangenschaft verhalfen. Zurück nach Syrien kann Pater Jacques jedoch nicht - nicht etwa vorrangig wegen des Krieges und seiner körperlichen Beschwerden, vielmehr droht ihm aufgrund seines Engagements erneut eine potentiell tödliche Gefahr von verschiedenen Konfliktparteien.