Die literarischen Reisen des Herrn Pollack

In seinen Büchern entführt uns Martin Pollack stets an vermeintlich unbekannte Orte, in ferne Länder, zu unbekannten Landschaften, die sich bei näherem Hinsehen als gar nicht so fern und unbekannt entpuppen.

Auch Martin Pollack ist stets auf der Suche nach seiner Identität, wie er in einem Interview im Film sagt, wenn er in Warschau oder in der Slowakei an Orte kommt, an denen sein leiblicher Vater als Leiter eines SS-Sonderkommandos Erschießungen angeordnet hat.