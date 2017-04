Oben ohne Bettenrochade

Gustl zieht bei Sarah aus und bei Anna ein, was eine "Bettenrochade" nach sich zieht, denn nun sieht Judith sich ebenfalls gezwungen, von zuhause auszuziehen. Die Sache mit Liebe und Erotik ist für James und Judith noch nicht endgültig geklärt aber falls sie bei Sarah einziehen sollte, also in James' nächste Nähe, wird der Klärungsbedarf schlagartig dringlich.