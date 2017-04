heute konkret

Durch die Sendung führen Martina Rupp und Münire Inam

10 Jahre heute konkret

Am 10. April 2007, also genau vor 10 Jahren, ist "Konkret" zum ersten Mal auf Sendung. Seither haben wir uns in rund 10.000 Beiträgen und Studiogesprächen dem Thema Konsumentenschutz gewidmet. Spektakuläre Tests mit konkreten Ergebnissen - auch dafür steht diese Sendung seit 10 Jahren. Doch was uns ganz besonders am Herzen liegt, sind die Sorgen, Wünsche, Fragen und Fälle - denen wir gerne nachgehen. Es sind viele kleine und große Skandale über die konkret in den letzten 10 Jahren berichtet hat. Bei den Zuseherinnen und Zusehern besonders beliebt sind unsere Tests. Und da gab es in den vergangenen zehn Jahren viele interessante Ergbnisse, aber auch spektakuläre Momente.